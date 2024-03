Il Pd tifa per il Superbonus forever

Se l’avverbio che Giuseppe Conte associa al Superbonus è “gratuitamente”, quello del Pd è “eternamente”. Il bonus edilizio è per la sinistra come l’albero degli zecchini d’oro per Pinocchio, basta sotterrare i soldini e quelli si moltiplicano da soli. In Italia, come nel paese di Acchiappacitrulli.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE