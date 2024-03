Il botto dei salari in Giappone. Le imprese accolgono l'appello del premier

Negli aumenti retributivi di quest'ultimo anno in Giappone c'è anche una lezione per l'Italia: si chiama produttività

Ieri in Giappone era il giorno dello shuntō, il confronto annuale tra imprese e sindacati sui salari. La notizia è che gran parte delle grandi imprese accoglie le pressioni che il premier Fumio Kishida esercita da 20 mesi: concedete rilevanti aumenti. Toyota, Nissan, Panasonic, Japan Steel e numerosi altri grandi gruppi hanno annunciato aumenti retributivi tra il 5,5% e il 7% annuo, in Giappone non avveniva dal 1992. C’è una lezione anche per l’Italia, ma prima di dirlo bisogna tener conto di alcuni dati. Il problema pluridecennale del Giappone è la deflazione: bassissima crescita dovuta a disastrosa curva demografica, occupazione rigida, calo della produttività dopo il balzo fino a trent’anni fa, politica monetaria dal 2013 inchiodata al quantitative easing che ha moltiplicato per sette gli asset della banca centrale a furia di acquisti per sostenerne il prezzo, e dal 2016 tassi d’interesse negativi.