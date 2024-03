La Bce ritarda ancora i tagli. Male

Nonostante la revisione al ribasso delle proiezioni di inflazione (2,3 per cento nel 2024 rispetto alle previsioni di 2,7 per cento e raggiungimento del target del 2 per cento nel 2022), la Bce non è ancora pronta a iniziare con il ciclo dei tagli, il comitato ha bisogno di più dati per essere maggiormente sicuro di tenere i prezzi sotto controllo. Così la presidente Christine Lagarde ha spiegato la decisione di lasciare invariati i tassi d’interesse dopo che hanno subito un rialzo di 450 punti base in poco più di un anno. La decisione è stata commentata negativamente dall’economista Carlo Cottarelli, il quale, all’agenzia Adnkronos, ha dichiarato che la Bce dovrebbe tagliarli subito, anzi avrebbe già dovuto farlo lo scorso gennaio, e il fatto che non abbia abbastanza coraggio dimostra che nel suo board “le colombe hanno perso di credibilità” quando hanno detto che l’inflazione non era un problema.

