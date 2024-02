Borrell chiede ai governi Ue di stoppare le esportazioni di munizioni ai paesi terzi per dirottarle a Kyiv

Josep Borrell ieri ha chiesto ai governi dell’Unione europea di interrompere le esportazioni di munizioni verso paesi terzi per dirottarle in Ucraina, dove l’esercito si trova a corto di proiettili di artiglieria e rischia di farsi travolgere dalle forze russe in diversi punti del fronte. L’appello dell’Alto rappresentante dà la misura della drammatica situazione in cui si trova Kyiv, nel momento in cui gli aiuti militari degli Stati Uniti sono in stallo al Congresso e l’Ue non è in grado di mantenere la promessa di un milione di munizioni entro la fine di marzo. “In questo momento dobbiamo fornire munizioni all’Ucraina. Non importa dove le munizioni vengono prodotte”, ha detto Borrell durante una conferenza stampa a Varsavia con il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski. “Il modo più rapido, meno caro e più efficace per aumentare le nostre forniture all’Ucraina è smettere di esportare a paesi terzi. Questo è qualcosa che solo gli stati membri possono fare. E questa è la mia richiesta”, ha spiegato Borrell: “Dite agli altri ‘per favore aspettate. Non siete in guerra. Potete aspettare qualche mese’. E dirottate la produzione verso l’Ucraina”.

