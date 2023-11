Il dialogo tra Stati Uniti e Arabia Saudita non si è interrotto dopo il 7 ottobre

Il regno saudita ha rassicurato l’Amministrazione Biden: l’interesse alla normalizzazione dei rapporti con Israele non è scemato, se ne riparlerà quando la guerra a Gaza sarà finito. Lo ha detto il capo delle comunicazioni del Consiglio per la sicurezza americano, John Kirby, dopo che c’è stato un primo incontro istituzionale tra il ministro della Difesa saudita, Khalid bin Salman, noto come Kbs, è il fratello del principe regnante Mohammed bin Salman, e il consigliere per la Sicurezza Jake Sullivan.

