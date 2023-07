Il Tar rinvia la scelta su Piombino. L'Italia spiegata con un rigassificatore

Il Tar del Lazio ha rinviato al 20 dicembre l’udienza in merito al rigassificatore di Piombino, una delle principali opere per garantire la sicurezza energetica italiana. La giustizia amministrativa in tal modo ha fornito una elegante scusa al sindaco della città toscana, Francesco Ferrari di Fratelli d’Italia, di sfilarsi da una posizione scomoda. Mentre, infatti, il governo Meloni ha fatto della certezza degli approvvigionamenti un elemento fondante della sua politica energetica e ambientale, proprio un esponente del suo partito si metteva di traverso e rappresentava il più rumoroso ostacolo a un’opera che tutti considerano necessaria. Sfortunatamente, il primo cittadino ha scelto di insistere, proseguendo imperterrito nella causa. Il che ha del paradossale, non solo sul piano politico, ma anche su quello sostanziale: il processo, infatti, durerà anni. A prescindere dalla fondatezza delle accuse – che i tecnici giudicano inconsistenti – la nave Golar Tundra invece resterà ancorata nella sua sede attuale per solo un triennio, dopo di che dovrà trovare una sistemazione alternativa.

