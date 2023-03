Rigassificatori e risparmi. L'autonomia dal gas russo è quasi fatta

Il ricatto energetico della Russia non ha avuto presa sull'Europa, e manca poco alla totale indipendenza. Ma non bisogna ancora abbassare la guardia

La Russia non è riuscita a piegare l’Europa usando il gas naturale come arma di ricatto. La diversificazione delle forniture, il risparmio di imprese e famiglie e l’inverno mite hanno permesso all’Unione europea di arrivare a fine marzo con un livello degli stoccaggi ampiamente sopra la media e con i prezzi tornati a quotazioni stabili – da oltre 300 euro/MWh a circa 40 euro/MWh, i più bassi da agosto 2021. Tuttavia, non siamo fuori pericolo, dato che Mosca ha ancora la capacità di mettere sotto pressione le economie dell’Unione europea. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), se nel 2023 l’export di gas russo in Europa scendessero a zero e l’import cinese di Gnl tornasse ai livelli del 2021 c’è il rischio di una carenza di forniture. Inoltre, se le temperature di quest’anno tornassero alla media del 2017-2021 servirebbero 11 miliardi di metri cubi (bcm) di gas in più.