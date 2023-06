Dai calzini all'evasione, è partita la campagna per abbattere Nordio

Ora viene addirittura accusato di incitare all’evasione fiscale: “Nordio giustifica gli evasori”, titola la Stampa che parla di “frase choc del Guardasigilli”. Per la Repubblica Nordio vuole “tagliare i processi per evasione fiscale”, mettendo in bocca al ministro un virgolettato mai pronunciato. Ma cosa ha detto di così grave il ministro della Giustizia? Intervenendo a un convegno sulla riforma tributaria organizzato dal Milano Luiss Hub, Nordio ha detto che in Italia la legislazione tributaria è talmente “schizofrenica e piena di ossimori” che persino un “imprenditore onesto che decidesse di assoldare un esercito di commercialisti” per pagare tutte le tasse non ci riuscirebbe: “Qualche violazione formale verrebbe trovata”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE