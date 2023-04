Il triangolo Baiardo-Giletti-pm e le disfunzioni di magistratura e media

L’intreccio mediatico-giudiziario tra magistrati, Giletti e Baiardo è tanto surreale quanto rappresentativo delle disfunzioni di magistratura e media. Pm e giornalisti girano a vuoto attorno alle parole dell’amico dei fratelli Graviano, i boss di Cosa nostra, al quale è stata data la patente di “profeta” per aver anticipato in tv il possibile arresto di Matteo Messina Denaro e alluso all’ennesima “trattativa” sotterranea per favorire i mafiosi. Su La7 Giletti ha dato un microfono e decine di migliaia di euro a Salvatore Baiardo per diffondere una teoria che metteva in dubbio il lavoro e la versione di chi ha arrestato Messina Denaro (la procura di Palermo e i Carabinieri del Ros). Alle chiacchiere di Baiardo hanno dato credito importanti magistrati come Roberto Scarpinato, Nino Di Matteo e ora la procura di Firenze che indaga sempre su Silvio Berlusconi.

