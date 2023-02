Venerati santoni, maestri del bluff televisivo

L’ultimo progetto l’ha lanciato ieri, al Piccolo Eliseo di Roma. È un “progetto con due gambe”, dice Michele Santoro. È il ritorno di “Servizio Pubblico”, stavolta a forma di una app “contro la guerra, per diffondere informazioni ignorate e censurate”. Ma è anche un’associazione per la pace che avrà il compito di “arrestare la distruzione del pianeta, per un mondo nuovo”. Con la sua app Santoro auspica il passaggio “dai social al socialismo”, in una svolta molto “Elon Musk” del vecchio anchorman barricadero, per una Silicon Valley antifascista. Santoro entra insomma nell’èra dell’algoritmo e celebra a suo modo l’anniversario di un conflitto che l’ha riportato finalmente al centro della telepolitica italiana. Saggista, polemista, giornalista, europarlamentare, conduttore e ospite televisivo, editore multimediale, promotore di liste pacifiste e di app, Santoro non è riducibile a nessuna di queste figure, e allo stesso tempo sfugge alla somma delle parti. Santoro è Santoro, come Sanremo. Un truismo. Una tautologia. “Non mi sento un reduce, mi sento uno che ha ancora cose da dire”, diceva in un battibecco con Gad Lerner qualche anno fa sull’opportunità o meno di ritirarsi, di andare in pensione. Ma i guru e i santoni non vanno in pensione. Entrano e escono dalla tv, restano vigili, sempre acquattati nell’ombra. In tutti questi anni di onoratissima carriera Santoro si è guadagnato l’indubbio ruolo di santone dell’indignazione. Dove l’atto dell’essere indignato, la statura del risentimento, sono più importanti dell’oggetto scatenante, la guerra, la Nato, la corruzione, i “potenti della terra”, le diseguaglianze, il Cda della Rai, Renzi o il Pd di Letta. Alla celebre teoria del “venerato maestro” di Arbasino (“c’è un momento stregato in cui si passa dalla categoria di brillante promessa a quella di solito stronzo, solo a pochi fortunati l’età concede di accedere alla dignità di venerato maestro”) andrebbe aggiunta l’ulteriore sfumatura del “santone” o del guru, che è in fondo sganciata dall’età. Santoro, per esempio, studiava da santone già ai tempi di “Samarcanda”, snodo di carovane, crocevia tra mondi, “sogno color turchese”, basta evocarla e l’oriente ti assale.

