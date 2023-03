Al Bundestag, Re Carlo europeista conquista i tedeschi con pale eoliche e umorismo

Impeccabile come sempre, il sovrano inglese in visita a Berlino ha cercato di dare nuovo impulso alle relazioni anglo-tedesche, che dopo la Brexit non procedono più col pilota automatico. E tra citazioni, letteratura e cenni storici, sembrava giocare in casa

Lui impeccabile, come sempre; loro, come sempre, piuttosto malvestiti, chi in camicia senza cravatta e chi con la giacca sulla maglietta, per tacere del girocollo vinaccia della presidente del Parlamento Bärbel Bas. Ma re Carlo III del Regno Unito non era al Bundestag per vincere a man bassa un concorso d’eleganza: su incarico del governo di Rishi Sunak era nella capitale tedesca per dare nuovo impulso alle relazioni bilaterali anglo-tedesche, che dopo la Brexit non procedono più col pilota automatico.