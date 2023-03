La Bbc ostaggio di una finta imparzialità si rimangia la cacciata della star Lineker

L'ex calciatore, oggi presentatore di uno dei più seguiti programmi sul calcio, è stato sospeso per aver criticato il governo. Dopo le proteste e le polemiche è arrivata la retromarcia: tornerà in studio. Ma restano i problemi e i dolori della tv pubblica inglese

Strana tempesta, l’affare Lineker: qualcuno ne è uscito meglio di come è entrato. A partire dall’ex calciatore e presentatore di “Match of the Day”, che ha dimostrato che il calcio televisivo senza di lui semplicemente non esiste, fino al governo inglese di Rishi Sunak, che potrebbe aver trovato nelle polemiche una non disprezzabile distrazione rispetto a una legge sull’immigrazione illegale piena di difetti e punti oscuri.