Londra e Parigi si riscoprono vicine: Sunak e Macron hanno bisogno l'uno dell'altro

L'Entente cordiale è ancora tutta da vedere. Ma Francia e Gran Bretagna devono tornare a dialogare per gestire le conseguenze della guerra in Ucraina e del contesto internazionale

Bruxelles. L’Entente cordiale è di ritorno e, se dovesse essere giudicata sulla base delle parole, dei sorrisi e degli abbracci tra Emmanuel Macron e Rishi Sunak, Francia e Regno Unito non si sono mai amati così tanto. Dimenticati i conflitti sulla Brexit, le minacce di inviare la marina militare per impedire ai pescatori francesi di rubare il pesce ai britannici o di tagliare la corrente alle isole inglesi sulla Manica, la chiusura improvvisa delle frontiere per creare le code a Dover, lo scontro sui sottomarini nucleari dell’Aukus e le piccole frasi per mostrare i muscoli ai propri elettori, come quando l’ex premier Liz Truss non ha saputo dire se Macron fosse un amico o un nemico.