Un Mes-saggio per Giorgetti. L'Eurogruppo ribadirà gli impegni sulla ratifica

Giancarlo Giorgetti si troverà di fronte a una brutta sorpresa all’Eurogruppo di lunedì. Il suo presidente, Paschal Donohoe, ha intenzione di trasmettere al ministro dell’Economia un “messaggio” sulla ratifica del nuovo trattato sul Meccanismo europeo di stabilità. È la riforma del Mes contro cui avevano lanciato una campagna Fratelli d’Italia, Lega e Movimento 5 stelle, anche se in realtà serve solo a trasformare il Fondo salva stati in prestatore di ultima istanza nelle crisi bancarie. Come ha anticipato sul Foglio di giovedì Luciano Capone, i partner europei iniziano a spazientirsi di fronte alle esitazioni del governo Meloni.

