Lo stress della guerra e il dilemma della sinistra, tra Cosa russa e Cosa americana

Li chiama Uopl, “Uomini orientati al progresso e alla libertà”, Luigi Manconi in un interessante intervento sulla Stampa di ieri dedicato alla “sinistra incapace di immaginare la pace”. Una sinistra in cui Manconi individua gravi “sintomi e disturbi da stress post-traumatico”, uno smarrimento davanti alla necessità di schierarsi rispetto alla guerra. Li chiama Uopl, e c’è forse una nota ironica, perché Manconi sa che la sinistra non è sempre stata orientata al progresso né tantomeno alla libertà. Ma anche se oggi nella sinistra occidentale è preponderante la componente democratica-liberal, la questione dello “smarrimento” è dirimente e Manconi la individua alla perfezione. La guerra d’invasione iniziata un anno fa è “l’ultima miserabile metamorfosi” dell’èra sovietica, e “una quota di Uopl” ha portato a compimento la sua definitiva scissione da quel passato. E’ vero che la scissione era già avvenuta da decenni, ma in larghi strati della sinistra “sopravviveva un sentimento, un umore, uno stato d’animo”, o addirittura una “opzione preferenziale, una tentazione giustificatoria… ogni volta che la Cosa russa si opponeva alla Cosa americana”.

