Il “campo profughi d'Europa” non esiste. Il 20 per cento dei centri di accoglienza è vuoto

La narrazione di uno stato d'emergenza perenne non ha riscontri nella realtà, come spiega un nuovo report di OpenPolis e ActionAid, secondo cui sono irrazionalità e assenza di programmazione a rappresentare il vero male irrisolto dell’immigrazione in Italia

La narrazione di uno stato di emergenza perenne sul fronte dell’accoglienza dei migranti si ripete ostinatamente di governo in governo, a prescindere dal colore politico. Formule magiche come “non possiamo essere il campo profughi d’Europa” o “i centri sono al collasso” hanno dimostrato di pagare in termini di consenso. Poi però c’è la realtà che, per quanto si possa far finta di nulla, è ben diversa dalla propaganda. Lo ricordano i numeri impietosi elencati nel nuovo rapporto in uscita oggi di OpenPolis e ActionAid sullo stato dell’accoglienza in Italia nel 2022. Si intitola laconicamente “Il vuoto dell’accoglienza” e dimostra come siano irrazionalità e assenza di programmazione a rappresentare il vero male irrisolto dell’immigrazione in Italia.