Meloni nega la realtà, ma un condono è un condono (è un condono)

La premier può fornire valide ragioni per spiegare perché sia giusto o necessario, ma non ha il diritto di stravolgere le parole e i concetti. Dovrebbe chiamare le cose con il loro nome

"Una rosa è una rosa è una rosa”, recita un celebre verso della poetessa americana Gertrude Stein. Le cose sono come sono, e non c’è molto da girarci intorno. Anche perché è proprio il loro nome a identificarle e a suscitare le qualità che incarnano. Il concetto riguarda un tema molto poco poetico come quello dell’accertamento, del contenzioso e e della riscossione fiscale. Nella conferenza stampa di fine anno, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato: “I condoni nella nostra legge di bilancio non ci sono: chiediamo a tutti di pagare il dovuto, con una maggiorazione, consentendo una rateizzazione. Abbiamo stralciato solo le cartelle inferiori ai mille euro con più di sette anni perché costa più la riscossione che lo stralcio”. Le cose non stanno affatto così. Perché la legge di Bilancio riduce le sanzioni, in alcuni casi anche le imposte dovute, e consente la rateizzazione pluriennale dei versamenti.