La manifattura che rallenta mostra cosa ci aspetta dopo la buona sorpresa del pil

Il concetto è stato sintetizzato così dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi: non so se sarà recessione o meno, ma tutti dicono che l’economia rallenterà, perciò non crogioliamoci sul dato del terzo trimestre. E in effetti, il peggioramento delle condizioni del settore manifatturiero a ottobre – l’indice pmi è sceso a 46,5 punti (sotto le attese del consenso a 47 punti) – sembra confermare la previsione che l’Italia sta per entrare in una fase di rallentamento economico che potrebbe preludere alla recessione pronta a manifestarsi già nella prima parte del 2023. Dunque, la sorpresa positiva della crescita del pil nel periodo luglio-settembre (più 0,5 per cento quando le stime erano di -0,2 per cento), che tanto entusiasmo ha suscitato non esclude la possibilità di un peggioramento del quadro economico che si manifesterà in tutta Europa tra l’impennata dei prezzi dell’energia, l’aumento dei tassi d’interesse e il rallentamento globale. Il deterioramento della manifattura è un segnale chiaro che si va in questa direzione.

