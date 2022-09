Damilano e l'intervista a Bernard-Henri Lévy. Lasciate stare la par condicio

Un filosofo francese noto per la nettezza delle sue prese di posizione deve tacere alla vigilia delle elezioni? Le critiche al conduttore di “Il cavallo e la torre” per il colloquio televisivo con BHL sono un insulto al libero arbitrio

Marco Damilano, nel corso della striscia televisiva “Il cavallo e la torre” ha intervistato Bernard-Henri Lévy il quale ha espresso giudizi assai taglienti sul centrodestra italiano e sui pericoli che a suo avviso rappresenta per il nostro paese e per l’Europa. BHL, peraltro, è stato a suo tempo altrettanto polemico con la gauche, della quale i nouveaux philosophes misero in luce le indebite convinzioni di superiorità etica (ma di questo gli uffici stampa della Lega e di FdI pare non siano informati). Ne è nata una polemica forsennata, con le accuse di avere violato la “par condicio”, di avere utilizzato l’emittente pubblica con finalità partigiane, persino di essere un giornalista esterno alla Rai pagato per ogni puntata del suo programma.