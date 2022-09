Come sarà la tv di Meloni? “Faremo gli stati generali della Rai”

“Il canone serve a mantenere il servizio pubblico”, dice. Ma si può togliere? “Tutto si può fare”, aggiunge con il tono di chi sta ipotizzando il non ipotizzabile. “Quello che non si può fare è indebolire la Rai, perché verrebbe giù l’intero sistema radiotelevisivo italiano. Le nazioni che hanno tolto il canone finanziano la tv pubblica con la fiscalità generale, prendendo spesso di più”. Ecco. Dicono che lui saprebbe dove mettere le mani nel grande corpo di bestia della Rai, se gli dessero le chiavi di Viale Mazzini. “Conosce l’azienda”, ripetono tutti. Non solo a destra. Così alla fine persino Michele Anzaldi, che è di sinistra e in questi anni in Vigilanza non ha fatto sconti a nessuno, si spinge a dire che “magari fosse lui davvero l’amministratore delegato che ha in testa Giorgia Meloni”.

