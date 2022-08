La Rai della Meloni passa dalla riforma della governance e dall'uscita di Fuortes

Per la leader di Fratelli d'Italia la Rai va "messa in sicurezza". Dietro alla lettera del Cda contro Fuortes i segnali per logorarlo e spingerlo all'uscita. Ci lavora anche il Pd

Ha un’idea chiara della Rai. E’ la sua. Per Giorgia Meloni serve una legge di riforma della governance per “allungare l’orizzonte temporale di chi guida l’azienda”. Ma la Rai va anche messa “in sicurezza, rasserenata, tutelata”. E’ l’industria che “regge l’intero sistema audiovisivo italiano”. Nell’eventualità di una vittoria di centrodestra, dopo la notizia data dal Foglio, la lettera del cda contro i vertici Rai, l’uscita dell’ad, Carlo Fuortes, sembra l’inevitabile. Serve a sanare un grave strappo istituzionale che si è consumato in precedenza. FdI si troverebbe infatti un ad Rai di centrosinistra e un cda senza rappresentanti. Un inedito. La novità: a certe condizioni sarebbe il Pd a favorire le dimissioni di Fuortes.



Non può essere il primo dossier del prossimo governo, ma rischia di diventarlo. Innanzitutto occorre partire dalla lettera dei membri del cda ai vertici Rai. Dopo che il Foglio, ieri, ha diffuso la notizia dell’esistenza di questo documento, il presidente della commissione di Vigilanza, Alessandro Barachini, ha chiesto ufficialmente di “conoscere i contenuti” e “le decisioni che intende intraprendere la governance Rai” in seguito alla nota dell’Agcom. E’ la nota che ha bocciato il duello a due Meloni-Letta. In pratica, la commissione di Vigilanza, vuole sapere come l’ad pensa di muoversi dopo il danno d’immagine causato.