Strano, nei programmi di Pd e centrodestra mancano parole importanti

Formuliamo di seguito un primo commento sui programmi economici delle due principali forze in campo, il centrodestra e il Pd, ben sapendo che solo dalle dichiarazioni dei leader si può capire quanto costino certe proposte. Il programma del centrodestra si limita a dire: “Innalzamento delle pensioni minime, sociali e di invalidità”; solo quando Berlusconi, probabilmente senza il consenso degli alleati, ha detto che la minima dovrebbe essere portata a mille euro al mese è stato possibile quantificare il costo della proposta in 30 miliardi. Nel programma del Pd c’è una cosa chiara: “Aumentare gli stipendi netti fino a una mensilità in più, con l’introduzione progressiva di una franchigia da 1.000 € sui contributi Inps a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati”. Dato che i lavoratori dipendenti e assimilati sono 19 milioni, il costo della misura, a regime, è quantificabile in un intorno di 19 miliardi.

