Damilano vs Usigrai

Guai a chi apre il dibattito sulla questione par condicio su Rai 3. Il giornalista fa parte di una cricca che non è la cricca di Usigrai

L’Usigrai attacca Marco Damilano. Via Bernard Henri Levy. E par condicio. Damilano è forse parte di un’altra cricca. Damilano attacca l’Usigrai. Viva la libertà di stampa. l’Usigrai è una cricca, questo è noto, nemica a occhio di Damilano. Damilano è un usigraio per natura che si è trovato per caso dall’altra parte. Bon. Il primo che apre il dibattito sulla miserevole questione vince il premio del più stronzo. E’ che forse sono stato io.