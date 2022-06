La povertà dei giovani è un'emergenza

Nonostante la forte ripresa economica del 2021, la povertà non è diminuita. Secondo i dati dell’Istat ci sono 1,9 milioni di famiglie in povertà assoluta e 5,6 milioni di individui, rispettivamente il 7,5 e il 9,4 per cento, dati pressoché analoghi al 2020, cioè pressoché fermi ai massimi storici toccati dopo l’esplosione della pandemia Covid. La stabilità del dato, secondo l’Istat, è dovuta al fatto che per le fasce povere della popolazione l’aumento dei consumi derivante dalla ripresa è stato compensato dall’aumento dell’inflazione. E questo non è certo un buon segnale per il 2022, anno in cui la crescita economica sarà più bassa e l’inflazione più alta. Ma dai dati Istat emerge un’altra tendenza della povertà in Italia, ormai strutturale, a cui però si presta poca attenzione: i figli. E in particolare i minori.

