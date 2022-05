La pandemia dei nuovi poveri

Guardare la stiva del Titanic, e non il ponte, mentre la nave si inabissa. Guardare chi sta laggiù che se non risale non si salva, e per salire deve comunque sfidare i flutti che lo separano dall’aria e dalla luce. Tenetela a mente, la stiva del Titanic, dice Fabrizio Schedid, responsabile del polo sociale Roma Termini (Binario 95 ed help center). E guardando, ascoltando, emergeranno le verità che la percezione sembra già dire, e cioè che da due anni a questa parte le strade, di Roma in particolare, si sono riempite di persone che hanno oltrepassato la soglia di povertà, e che prima avevano vite non agiate ma dignitose. Lo si percepisce ma spesso non ci si sofferma, come restasse un filtro, come se la stiva del Titanic giacesse sommersa sotto il livello della vita frenetica degli altri, quelli che anche se in difficoltà continuano a galleggiare. Quelli che non si sono mai trovati a dover dormire in macchina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE