La riforma Cartabia non è da buttare

Una dose di garantismo in una legislatura che si è inaugurata con il successo di un movimento apertamente giustizialista come il 5 stelle, è un successo indiscutibile

Con una confortevole maggioranza, alla fine la riforma dell’elezione del Csm e la limitazione dei passaggi tra magistratura giudicante e procure è stata approvata definitivamente. Naturalmente si può auspicare che si faccia meglio, che si compiano altri passi, ma non è vero che “si poteva fare di più” visti i rapporti di forza in Parlamento. In una legislatura che si è inaugurata con il successo di un movimento apertamente giustizialista come il 5 stelle, arrivare a questo risultato, fortemente contestato dalla magistratura associata (che ha persino proclamato uno sciopero per contrastarla), è un successo indiscutibile.