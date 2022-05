La lucida amarezza di Fiammetta Borsellino sull'omicidio del padre

Chi si prepara a celebrare il trentesimo anniversario dell’uccisione di Paolo Borsellino, perpetrata dalla mafia due mesi dopo la strage di Capaci in cui era stato ucciso Giovanni Falcone, dovrebbe riflettere sulle parole della figlia di Borsellino, Fiammetta, raccolte da Alessandra Ziniti sulla Repubblica. Non concetti inediti, per lei, ma detti con una sobria e amara fermezza da non poterli ignorare. Fiammetta Borsellino è convinta che non si avrà mai una verità giudiziaria sull’omicidio del padre: dopo la lunga maratona processuale basata sulle false dichiarazioni estorte a un mafioso di basso livello, resta in piedi un processo per depistaggio nei confronti di alcuni agenti, ma dai magistrati che sono stati interpellati durante l’inchiesta e il processo non è venuto alcun chiarimento. Fiammetta è profondamente delusa perché non ha “percepito una disponibilità alla ricerca della verità”.

