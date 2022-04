I putiniani a Ferrara

Il 4 aprile, il gruppo consiliare Prima Ferrara con Alan Fabbri, movimento civico che appoggia il sindaco leghista della città estense, ha presentato in Consiglio comunale un ordine del giorno sul conflitto russo-ucraino che inizia con queste parole: “Premesso che, dopo che le truppe speciali Azov del governo ucraino hanno perpetrato massacri sulla popolazione del Donbas, le Forze armate russe iniziavano un’imponente azione militare in questo territorio dando il via alla crisi russo-ucraina”. “Sembra tradotto dal russo per quanto vi trapela di sordido e falso”, dice al Foglio Diego Marani, scrittore ferrarese e attuale direttore dell’Istituto italiano di cultura di Parigi, prima di aggiungere: “Basterebbe questo incipit delirante a rivelare i pregiudizi di chi lo ha scritto”. Nel documento, il gruppo Prima Ferrara con Alan Fabbri scrive che l’“operazione militare protrattasi nel tempo ha purtroppo assunto proporzioni di una tale vastità da avere tragiche ripercussioni non solo sulla vita delle popolazioni coinvolte direttamente, ma infligge un altro choc dirompente a un’economia già fortemente provata”.

