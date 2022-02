À finita la candidatura di Pécresse alle presidenziali francesi?

Molti pensano che sia finita”, ha detto a Libération un membro dei Républicains (Lr) in riferimento a Valérie Pécresse, la candidata gollista alle presidenziali francesi. A quarantatré giorni dal primo turno, regna un clima di rassegnazione attorno all’ex pupilla di Jacques Chirac, che in molti vedevano come la figura giusta per riscattare il gollismo. “Dopo il meeting fallito allo Zenith di Parigi (lo scorso 13 febbraio, ndr), c’era già un’atmosfera deprimente, l’idea di un discredito. Ormai, siamo di fronte a un’umiliazione. Questo rafforza ciò che sento parlando con molti militanti: un disinteresse totale per la sua candidatura”, ha detto un dirigente locale di Lr.

