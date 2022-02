I repubblicani e il guaio con Putin

Per trovare degli oppositori del Cremlino tra i politici americani, qualche anno fa, bisognava cercarli nel Partito repubblicano, tra i John McCain e i Dan Coats per citare due senatori famosi. Negli ultimi anni però, complice la fascinazione per l’ex presidente Donald Trump, Putin è diventato un modello per alcuni politici conservatori. Qualche giorno fa il senatore trumpiano Josh Hawley, già noto per aver salutato con un pugno gli insorti del 6 gennaio, aveva affermato che l’Ucraina non doveva essere ammessa nella Nato per concentrarsi di più nel contrasto della Cina. L’ex collaboratore di Donald Trump, ancora di recente, ha espresso la necessità di prendere le parti di Vladimir Putin per “non lasciarlo alla Cina”.

