Macron e gli altri paladini dei cristiani d'oriente

Il presidente dimentica per un po’ la laïcité e finanzia le minoranze sotto assedio. E non è l'unico esempio che arriva dalla Francia

Le parole pronunciate una decina di giorni fa dal presidente francese Emmanuel Macron a proposito dei cristiani d’oriente – “sono una parte di ciò che siamo”, aveva detto – hanno suscitato una certa curiosità in Francia, anche alla luce di altre recenti iniziative avallate dall’Eliseo. Il presidente ha dato il via libera alla creazione di un nuovo dipartimento al Louvre dedicato all’arte bizantina e del cristianesimo orientale. Non solo: lo stato francese ha raddoppiato i fondi diretti a 170 scuole cristiane francofone soprattutto in Libano, Egitto, Giordania, Iraq e Siria. Infine, è stata assegnata la Legion d’onore a monsignor Pascal Gollnisch, direttore dell’associazione l’Oeuvre d’Orient. Così la Francia dimentica la versione rigida e atea della laïcité e finanzia i cristiani d’oriente, sull’orlo dell’estinzione. “La loro questione è al centro del mio impegno”, aveva dichiarato durante un viaggio in Armenia la candidata dei Républicains Valérie Pécresse.