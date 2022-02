Verdi, antirazziste, woke. Le maschere dei Fratelli Musulmani

“I Fratelli musulmani e i loro affiliati stanno usando i liberal in tutta Europa per promuovere la loro agenda”. Questo il messaggio uscito da un evento ospitato dal think tank degli Emirati Arabi Uniti Trends Research and Advisory. Lorenzo Vidino, direttore del programma sull'estremismo presso la George Washington University ed esperto di Fratelli musulmani, ha spiegato ai partecipanti che questi islamisti stanno usando il linguaggio “woke” per “mimetizzare la loro vera natura mentre prendono piede in Europa, dove una seconda generazione di attivisti dimostra di essere estremamente esperta nel discorso politico europeo e occidentale. In questo modo sono in grado di fare ciò a cui la prima generazione di pionieri aspirava ma non era stata capace di fare. Hanno adottato il linguaggio della teoria post-coloniale, una politica molto progressista. Si tratta di ‘islamismo woke’, usando i concetti di razzismo e mimetizzando la loro vera natura in un linguaggio che li rende molto più accettabili e appetibili per una struttura tradizionale”. Ad esempio, ha concluso Vidino, “vediamo questi attivisti lavorare a stretto contatto con le organizzazioni lgbtq e con movimenti molto progressisti con cui in realtà hanno ben poco in comune”. La loro capacità di penetrazione nelle istituzioni si è appena vista all’opera nella campagna del Consiglio d’Europa e finanziata da Bruxelles a favore del velo islamico.

