Attenti ai camionisti di Ottawa

Da alcuni giorni, in Canada, migliaia di camionisti No vax stanno invadendo le strade di Ottawa per protestare contro l’obbligo vaccinale imposto dal premier Justin Trudeau a tutti i lavoratori, compresa la loro categoria, pena dover eseguire la quarantena per quattordici giorni ogni qualvolta rientrano in patria dagli Stati Uniti. Si sono ribattezzati il “Freedom Convoy”, il corteo della libertà, e sono spalleggiati da molti canadesi ostili alle restrizioni di Trudeau, il quale, assieme alla famiglia, ha dovuto abbandonare la capitale per questioni di sicurezza ed è stato scortato in un luogo segreto. Nata come una manifestazione dei camionisti transfrontalieri, arrivati a Ottawa da tutto il paese, la protesta sta assumendo dimensioni preoccupanti per il governo canadese, ha incassato il sostegno di Elon Musk e Donald Trump, e suscita desideri di emulazione in Europa.

