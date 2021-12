L'Ungheria, la Polonia e la variante illiberale

Il premier ungherese Viktor Orbán ha spronato i suoi cittadini a vaccinarsi e sta considerando di rendere il vaccino obbligatorio per alcune categorie. Il governo polacco anche ha cercato di sollecitare i propri cittadini, però non ha mai preso misure per renderlo se non obbligatorio, vincolante. Il punto è che i governi più illiberali d’Europa sono molto duri nel limitare libertà come quella di stampa, ma ritengono che rendere alcune attività vincolate a un green pass sarebbe una misura illiberale. Il virus, soprattutto in Polonia, ha ripreso a contagiare e a uccidere, ma visto che dentro allo stesso partito di governo, il PiS, i No vax spopolano, il governo lascia che la situazione degeneri senza puntare su una campagna di vaccinazione serrata. Teme che sarebbe troppo impopolare puntare sul vaccino, quindi nel momento in cui per la sicurezza dei propri cittadini, per la loro salute, dovrebbe introdurre una misura vincolante, non lo fa con la scusa che la misura sarebbe liberticida.

