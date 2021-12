Si fa presto a dire rete unica: su Tim Giorgetti apre al golden power

L’asse Cdp-Vivendi per lo spin off di Tim. Ma nessun ex monopolista in Europa ha fatto operazioni simili. E per la concorrenza c’è un guaio

Se Kkr arrivasse a formalizzare l’Opa su Telecom, il governo valuterebbe la possibilità di esercitare il golden power. Lo ha detto alla Camera il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, aggiungendo che per alcuni asset è indispensabile il controllo pubblico. Il riferimento era alla rete primaria in pancia a Telecom le cui voci sullo scorporo si sono fatte insistenti in concomitanza con l’interesse manifestato dal fondo americano. Ora, le parole di Giorgetti suonano un po’ come una doccia fredda per Kkr, anche se non si può mai dire perché è opinione abbastanza diffusa che una Telecom fortemente indebitata potrebbe beneficiare dello spin off e della valorizzazione della rete (e la novità è che l’opzione spin off viene osservata senza ostilità anche da Vivendi).