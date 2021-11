Il bazooka anti inflazione di Biden

La Casa Bianca mette sul mercato 50 milioni di barili di greggio della riserva strategica nazionale per ridurre i costi dell’energia e l’inflazione. Mossa concordata con Cina, India, Giappone, Corea del sud e Regno Unito alla quale Joe Biden ha lavorato per giorni, e che sottrae potere all’Opec, il cartello arabo spalleggiato dalla Russia. Dalla Strategic Petroleum Reserve verranno 32 milioni di barili e altri 18 dall’accelerazione di produzione già autorizzata dal Congresso in èra Trump. Il resto del fronte anti Opec non ha ancora tempi e quantità ma appare chiaro che Biden si era già assicurato la loro collaborazione, a partire dalla lunga conversazione con il leader cinese Xi Jinping. Negli Usa ci sono pochi precedenti: la guerra del Golfo del ’91, gli uragani del 2005, la guerra in Libia del 2011. Il governo giapponese non ha mai attinto alle riserve strategiche ma ha autorizzato le aziende private nel 1991 e per il terremoto del 2011 che distrusse la centrale nucleare di Fukushima.

