Macron fa sul serio nel Mar cinese

Sapete come si dice Macron in cinese? Serve a capire la sua strategia marittima

Le battaglie dei pescherecci francesi non finiscono con l’Inghilterra post Brexit, litigandosi capesante. Dopo le battaglie navali iniziate nell’agosto del 2018 nelle acque della Manica, quando 35 imbarcazioni provenienti dalla Normandia hanno circondato cinque navi britanniche che pescavano capesante, ora è il turno della Cina, nel Pacifico meridionale. Nonostante il presidente francese, Emmanuel Macron, nel discorso di lunedì non abbia mai citato la potenza cinese, il riferimento è più che chiaro. “Per affrontare meglio la logica predatoria di cui siamo vittime, voglio rafforzare la nostra cooperazione marittima nel Pacifico meridionale”, ha detto il presidente in videoconferenza con i leader di Australia, Isole Marshall, Papua Nuova Guinea, Nuova Zelanda e altre nazioni del Pacifico.