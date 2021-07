Su Alemanno, il solito box a pagina 50

Lo avevamo scritto qui sul Foglio, due giorni fa, e così alla fine è andata: si può essere accusati di corruzione senza aver individuato né una prova né un corruttore? Evidentemente no. L’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, dopo un calvario giudiziario durato sette anni, è stato assolto in Cassazione dall’accusa di corruzione (il procuratore generale aveva chiesto sei anni di carcere) nell’ambito del procedimento stralcio dell’inchiesta “Mondo di mezzo” (la vecchia “Mafia Capitale”). Alemanno – che nel 2014 venne accusato addirittura di associazione a delinquere di stampo mafioso, accusa poi caduta due anni dopo – ieri ha ricordato il fango ricevuto in questi anni ed è strano che i numerosi segugi che hanno seguito la sua inchiesta non si siano mai accorti di un problema non di poco conto. Che è questo: ma se i giudici in questi anni hanno ravvisato il traffico di influenze, e non la corruzione, per i coimputati di Alemanno, come si poteva sostenere in giudizio la condanna per il reato più grave nei confronti del solo Alemanno?

