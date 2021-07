Mafia Capitale, la Cassazione assolve l'ex sindaco Alemanno dall'accusa di corruzione

Per quanto riguarda l'accusa di traffico di influenze, l'ex primo cittadino dovrà sostenere un nuovo processo in Appello

La Corte di Cassazione ha assolto l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno dall'accusa di corruzione, nel filone di inchiesta noto come Mafia Capitale (anche se, com'è stato appurato proprio dalla Suprema Corte, l'ipotesi investigativa della mafia è crollata nel corso dei vari processi). Alemanno doveva rispondere anche dell'imputazione per traffico di influenze in uno dei filoni di indagine: in questo caso la Cassazione ha stabilito che dovrà affrontare un nuovo processo in Appello.

"Non c'è più quel fango che mi era stato tirato addosso. Finisce un incubo durato sette anni, e obiettivamente poteva essere evitato'', ha detto Alemanno alla lettura del dispositivo. Immediate le reazioni politiche. tra i primi a esprimere solidarietà ilc eto dirigente di Fratelli d'Italia. "Sono sempre stata convinta della sua estraneità", ha detto Giorgia Meloni.