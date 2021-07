Corrotti senza corruttori? Cosa non torna nel caso Alemanno

Più teoremi che prove. E un processo costruito sul “non poteva non sapere”. Domani l’ex sindaco può finire in carcere

L’8 luglio Gianni Alemanno potrebbe varcare la soglia del carcere, l’8 luglio sarà il giorno X per l’ex sindaco della capitale. In quella giornata la sesta sezione penale della Cassazione dirà una parola forse definitiva sulla vicenda giudiziaria che ha travolto l’ex primo cittadino, condannato in primo e secondo grado a sei anni per corruzione e finanziamento illecito.