Chi si muove contro l’Iran a Torino?

La decisione di invitare l’Iran come ospite d’onore alla Fiera del libro di Torino per il 2020 è un fatto gravissimo e senza precedenti in Europa. Qualche anno fa, quando la Fiera del libro di Francoforte accettò un padiglione iraniano venne giù il mondo. A Torino invece l’Iran sarà l’ospite d’onore. Un gran bel progresso. Per questo bisognerebbe che un po’ di gente pensante, di scrittori, di intellettuali, facesse propria questa battaglia e muovesse pressione sulla direzione della Fiera perché...

