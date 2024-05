Il governo coltiva il consenso degli agricoltori a colpi di sconti fiscali

La tassazione delle imprese agricole ha sempre ricevuto un trattamento di favore. Ai fini Irpef, per gli agricoltori la base imponibile non è determinata dal reddito effettivamente conseguito nell’anno di riferimento, ma dai redditi dominicali e agrari definiti con il sistema delle rendite catastali. Notoriamente le tabelle che definiscono questi redditi sono datate e, quindi, danno luogo a basi imponibili basse. Tanto è vero che la base imponibile del settore agricolo risulta pari a circa il 10 per cento del margine operativo lordo calcolato dall’Istat e il gettito è molto più basso di quello che si otterrebbe se il comparto agricolo fosse tassato come tutti gli altri. Il costo per lo stato di questo trattamento di favore si aggira attorno ai 3,5 miliardi. Pace, è così da anni, ogni paese concede dei benefici a categorie particolari, ma ora si vogliono addirittura estendere quei benefici.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE