Superdeficit 110%: i pasticci di Giorgetti sul Def

Il Superbonus continua a macinare debiti: spuntano altri 4,7 miliardi spesi nel 2023. Il disavanzo sale al 7,4% e il Def è già superato. Il governo non ha un quadro programmatico, ma neppure consuntivo: non sa quanto ha speso l'anno scorso

Si spera che gli investitori internazionali nella giornata di ieri fossero distratti. Perché mentre sfilavano alla Camera in audizione per commentare il Def, le principali istituzioni economiche del paese venivano smentite dall’Istat. Sia la Banca d’Italia sia l’Ufficio parlamentare di Bilancio (Upb), infatti, nei loro documenti prendevano per buono il dato del deficit 2023 certificato dal governo nel Def approvato il 9 aprile: 7,2%. E invece, l’Istat annunciava nella “Notifica dell’indebitamento netto” – il documento ufficiale che conta per l’Eurostat e l’Ue sui saldi di finanza pubblica – che il deficit è stato del 7,4%, ovvero 4,7 miliardi di euro oltre le previsioni di un paio di settimane fa.