Cofferati: “Su Stellantis e automotive il Pd ha un ritardo da colmare”

“Il momento delicato in cui si trova Stellantis e tutto il settore dell’automotive è frutto di una sottovalutazione e disattenzione diffusa. Perché in questi anni si è guardato a cosa stava accadendo con troppa disattenzione”. E’ una questione che conosce bene, Sergio Cofferati, avendola vissuta anche in veste di segretario della Cgil, anche se all’epoca Stellantis non esisteva e il suo interlocutore era la Fiat, pienamente italiana. Il suo è un richiamo all’ordine per tutti, destra ma anche quello che definisce il “versante progressista”, soprattutto il Pd, il partito in cui ha deciso di rientrare, “perché su questo, sulle politiche industriali del paese, deve fare e dire di più. Piuttosto che litigare sulle candidature, perché non si parla di cosa si vuole fare in Europa? Quali sono le proposte da portare ai tavoli europei? Solo dopo arrivi a scegliere le persone”. Ieri l’ad di Stellantis ha incontrato i sindacati a Torino. Non è emerso granché, ma è stata l’occasione per polemizzare con il governo, in quanto l’ipotesi che il gruppo se ne vada dall’Italia è stata bollata dal manager portoghese come una “fake news”. E chi farà entrare le imprese cinesi nel mercato italiano “se ne assumerà le responsabilità”. Subito ha risposto il ministro delle Imprese Urso: “Sono loro a doverci dare delle garanzie”.

