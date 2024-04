Lidl rompe il miope immobilismo sui salari dei gruppi italiani. Salutare lezione

Con una scelta a sorpresa, Lidl Italia ha rotto il fronte del no al rinnovo del contratto di lavoro della grande distribuzione. Il grande discount tedesco presente in Italia (20 mila dipendenti e 700 punti vendita) in un colpo solo è uscito dall’associazione di categoria dove era entrato due anni fa, la Federdistribuzione, e ha dichiarato di adottare il contratto firmato pochi giorni fa dalla Confcommercio per il terziario. Lidl in Italia va a gonfie vele, crea mille posti di lavoro l’anno, ha un’ottima interlocuzione con il governo e ha anche partecipato alla sfortunata esperienza del Carrello tricolore lanciato dal ministero di Adolfo Urso.

