Portogallo, Italia, Grecia, Spagna. Perché i famosi quattro porcellini stanno sorprendendo i mercati

Potremmo chiamarla la rivincita dei Pigs che in inglese vuol dire maiali, ma era un acronimo inventato per indicare i paesi del sud Europa rimasti indietro in tutto: meno sviluppo economico, meno dinamismo, meno innovazione, meno modernità. Pigs, come Portogallo, Italia, Grecia e Spagna. Ebbene, in contrasto con una densa letteratura economica che ci ha tormentato per almeno due decenni, i vagoni di coda viaggiano più veloci della vecchia e ansimante locomotiva tedesca. E non da oggi. Lo ha messo in risalto uno studio condotto per il Financial Times dalla società di consulenza Capital Economics: dal 2017 i quattro porcellini hanno superato la Germania con una crescita superiore di cinque punti percentuali. Il divario è ancora più evidente se calcolato in quantità reali, aggiustando i dati con gli effetti dell’inflazione degli ultimi sei anni. I Pigs hanno accresciuto il loro pil di 200 miliardi di euro in termini reali, una quantità che equivale all’intero prodotto lordo annuo del Portogallo, la Germania di 85 miliardi soltanto. Come è stato possibile questo miracolo meridionale? E fino a che punto si può parlare di miracolo economico?



Sul boom ha influito molto il balzo in avanti seguìto alla pandemia. I quattro sono stati più rapidi, più dinamici, più coraggiosi, è come se avessero voluto scrollarsi di dosso quell’ombra di morte che invece ha continuato a gravare sul nord Europa. Perché a soffrire non è solo la Germania, la Svezia attraversa da un paio d’anni una crisi inattesa nella sua virulenza e durata.

