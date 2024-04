Il gran mistero delle Borse, con numeri clamorosi che vanno spiegati

La regola è sempre la stessa, ma i tempi sono cambiati e il risultato è dunque sorprendente: più il mondo sembra andare a schifìo, come si dice, più i mercati, sul lungo periodo, sembrano essere felici. Perché? C’è stato un tempo non troppo remoto durante il quale la regola era chiara: se in giro per il mondo vi è un evento capace di mettere in discussione l’ordine globale, tu non sai quando, non sai come, non sai perché, ma sai che prima o poi i mercati ne risentiranno e sai che in Borsa gli azionisti ti faranno vedere i sorci verdi. È stato così per molti anni – e tutti ricorderanno cosa è successo all’indomani dell’11 settembre del 2001. Ma la novità clamorosa degli ultimi tempi – ieri le borse europee, come quelle americane, hanno fatto segnare un calo per i timori di un rinvio dei tagli dei tassi da parte della Fed, ma è una nuvola passeggera – è che l’occidente libero, democratico e morbidamente immerso nel mercato ha trovato improvvisamente un equilibrio nuovo che ha portato i mercati azionari a essere ottimisti sul futuro anche in presenza di eventi a dir poco destabilizzanti.



