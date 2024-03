Analisi di un piccolo grande fenomeno nei giornali italiani: interessano e trovano editori

"La creazione del consenso non è un’arte nuova. Era stata data per morta quando apparve la democrazia, ma non è morta… la conoscenza dei modi per creare il consenso altererà tutti i calcoli politici”. E’ ovviamente un tantino esagerato scomodare il patriarca dell’informazione Walter Lippmann, o le sue considerazioni sulla nascita del giornalismo come arte dei dispacci commerciali che precedevano le navi nei porti, per interrogarsi sulla suggestione di un ottantenne e potente armatore come Gianluigi Aponte che decide di comprarsi il giornale di una città marinara, il Secolo XIX di Genova. Certo, Aponte possiede una grande flotta cargo e ha interessi portuali strategici, ma i dispacci non viaggiano più sui clipper o con i piccioni. Però rimane pur sempre vero, e non solo per l’Italia, che controllare i giornali, anche se di cabotaggio locale, è importante, anzi decisivo, per chi voglia essere influente, essere classe dirigente o di una classe dirigente politica essere la sponda.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE