C'eravamo tanto odiati. Multinazionali in Italia, la destra ci ripensa

La normalizzazione di Fratelli d’Italia e del governo Meloni passa anche dalle multinazionali. Il messaggio è arrivato chiaro dal G7 Industria e Tecnologia di Verona e Trento, organizzato dai padroni di casa Adolfo Urso e Alessio Butti. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy lo ha detto in conferenza stampa: “Non stupitevi, l’Italia oggi è molto attraente per gli investitori esteri”. Urso nel corso dell’ultima settimana ha in effetti messo a segno il primo grande colpo del calciomercato degli investitori stranieri: Silicon Box, azienda di Singapore produttrice di microchip, ha annunciato l’esborso di 3,2 miliardi di euro in Italia per costruire un impianto. Il più importante investimento estero dalla pandemia, che sarà coperto in parte anche da un contributo pubblico di cui non si conosce ancora l’entità.

Ma l’apertura ai capitali esteri è una novità per la destra italiana, o almeno per parte di essa.

