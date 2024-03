Fastweb-Vodafone, le nozze che Telecom deve temere

Le nozze tra Vodafone e Fastweb, per la nascita di un nuovo operatore telefonico in Italia, dovrebbero coincidere con il debutto sul mercato di Telecom senza la rete fissa, vale a dire inizio 2025. E rispetto solo fino a qualche mese fa, la navigazione nel mare movimentato dei servizi telefonici si annuncia più sfidante del previsto per l’ex monopolista. La gestione economica sarà complicata dal fatto che la nuova Telecom avrà in pancia, dopo lo scorporo della rete, quasi un miliardo e mezzo in più di debito rispetto alle stime iniziali, circostanza che è stata la causa del tracollo del titolo in Borsa. Dal punto di vista della presenza sul mercato, ora la società dovrà fronteggiare un concorrente più temibile di quanto lo fossero Vodafone e Fastweb separatamente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE